В среду, 4 декабря, будет нейтральный день. Этот период будет характеризоваться повышенной эмоциональностью. Однако, есть вероятность, что кто-то захочет выставить вас в невыгодном свете, поэтому не поддавайтесь на провокации.

Читайте также Какой знак зодиака обречен на бедность

В среду, 4 декабря, категорически противопоказаны: лень и агрессия.

Что надеть? Цвет индиго, глубокий синий и фиолетовый цвет.

Аромат дня - аромат зеленого яблока подчеркнет ваше очарование.

Талисманы - аквамарин, жемчуг, опал. Металл - платина, олово.

Что нельзя есть? Обилие тяжелой пищи может обернуться проблемами с желудком.

Чем заняться дома? Хорошо поливать и опрыскивать комнатные растения.

Также читайте лунный календарь стрижек на ноябрь 2019.