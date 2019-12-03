Лунный календарь на 4 декабря: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
В среду, 4 декабря, будет нейтральный день. Этот период будет характеризоваться повышенной эмоциональностью. Однако, есть вероятность, что кто-то захочет выставить вас в невыгодном свете, поэтому не поддавайтесь на провокации.
В среду, 4 декабря, категорически противопоказаны: лень и агрессия.
Что надеть? Цвет индиго, глубокий синий и фиолетовый цвет.
Аромат дня - аромат зеленого яблока подчеркнет ваше очарование.
Талисманы - аквамарин, жемчуг, опал. Металл - платина, олово.
Что нельзя есть? Обилие тяжелой пищи может обернуться проблемами с желудком.
Чем заняться дома? Хорошо поливать и опрыскивать комнатные растения.
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