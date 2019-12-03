Некоторым знакам зодиака категорически запрещено носить серебро, поскольку неправильно подобранные украшения могут навредить. Известный астролог рассказал, кому не стоит носить серебро.

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Телец

Этому знаку зодиака не рекомендуется носить серебро, поскольку этот метал может повлиять на эмоциональный настрой. Тельцам можно носить небольшие украшения, которые не будут накапливать плохое настроение окружающих. Также, необходимо серебро снимать с себя на несколько дней раз в месяц, чтобы отдохнуть, а затем можно вновь носить.

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