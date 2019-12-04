С 2020 года в Украине появится новая система, при помощи которой будут оценивать работу руководителей областных государственных администраций в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

Система KPI (ключевые показатели эффективности) была разработана вместе с министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом, а ее внедрение обсудили на селекторном совещании с руководителями украинских регионов.

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По мнению руководителя Кабмина, нововведение поможет сделать деятельность органов государственной власти на местах более эффективной.

Мы дадим возможность научиться и получить новые компетенции тем, кто этого хочет. Но если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться – ему придется попрощаться со службой.

Также он отметил, что госдолжность не должна быть местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами.

Раньше сообщалось о том, что Гончарук назвал сроки строительства качественных дорог в Украине. А также Гончарук запустил в Украине кампанию по вакцинации.