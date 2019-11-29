Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с важным заявлением о строительстве дорог в Украине. Через 3−5 лет в Украине появлятся качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами, после того, как изменятся кадры в соответствующих учреждениях. Соответствующую информацию глава Кабмина озвучил в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Я призываю новых руководителей "Укравтодора"и "Укртрансбезпекы" максимально быстро обновить руководящий состав в областях, потому что я убежден, что те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы "смотрящих", или закрывали на это глаза", - сказал Гончарук.

По его словам, благодаря качественной кадровой политике для украинцев снизится стоимость дорог при строительстве и на этапе эксплуатации.

Премьер-министр выразил надежду на то, что следующие 3-5 лет в Украине проложат качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами.

Раньше сообщалось о том, что Гончарук рассказал о переговорах по транзиту газу. А также Гончарук запустил в Украине кампанию по вакцинации.