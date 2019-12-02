На стартапы в Украине выделено 440 миллионов гривен. Об этом заявил Алексей Гончарук во время брифинга о начале приема Украинским фондом стартапов заявок на получение грантов.

"Объем программы финансирования украинских стартапов составляет 440 млн грн. Государство предварительно выделило 390 млн грн, мы увеличили эту цифру еще на 50 млн", - рассказал премьер-министр.

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Он добавил, что в рамках работы Украинского фонда стартапов с сегодняшнего дня начат прием заявок на финансирование украинских бизнес-проектов на начальных стадиях их развития, а именно стадиях pre-seed and seed.

"Уже к концу этого года бизнес-проектам, которые пройдут отбор, мы выдадим первые 40 млн грн. На следующий - по 60 млн в квартал, то есть 240 млн в целом на 2020 год", - отметил Гончарук.

Раньше сообщалось о том, что Гончарук назвал сроки строительства качественных дорог в Украине. А также Гончарук запустил в Украине кампанию по вакцинации.