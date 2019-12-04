В среду, 4 декабря, президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от "нормандского саммита", который пройдет 9 декабря. Об этом он заявил на брифинге, сообщает "РБК-Украина".

Зеленский отметил, что хочет действий со сроками.

"По поводу коммюнике. Оно обсуждалось еще в сентябре. На повестке дня будут те вопросы, которые в коммюнике, но я жду более развернутых ответов. Потому что ответы - это просто слова. Я хочу действий со сроками. Поэтому я не знаю, удастся нам или нет", - сообщил он.

Зеленский также хочет реализации большого обмена пленными и результата по выводу незаконных формирований из Донбасса.

"Я действительно хочу большого обмена всех на всех. Меня интересуют все наши. Второй вопрос будет посвящен ситуации в сфере безопасности. Если все стороны захотят прекращения огня, так как этого хотим мы, мы сможем добиться серьезного результата по выводу незаконных формирований. Я бы хотел понимать хоть рамки всех этих сроков", - добавил он.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский отчитался о работе и призвал украинцев к доверию. А также предложил новый формат переговоров по Крыму.