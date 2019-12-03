Встреча в "нормандском формате": Зеленский провел важное совещание [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание в рамках подготовки к встрече в "нормандской формате". На совещании обговорили возможные сценарии возвращения неподконтрольного Донбасса, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства очертил свою позицию о недопустимости решения проблемы неподконтрольных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами.
Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украины сможет вернуть Донбасс и прекратить военные действия.
На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции неподконтрольных территорий. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей Зеленский дал поручение Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчак ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил.
Также решено, что перед встречей в нормандской формате состоится заседание СНБО под председательством Зеленского.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский отчитался о работе и призвал украинцев к доверию. А также предложил новый формат переговоров по Крыму.
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