Убийство сына депутата: подозреваемого арестовали [ Редактировать ]
В среду, 4 декабря, Шевченковский районный суд Киева взял под стражу без права залога подозреваемого в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу.
Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.
По версии следствия, именно Лаврег совершил смертельный выстрел.
Напомним, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета, в салоне которого находился ребенок. От полученных травм он скончался в "скорой".
По информации полиции, злоумышленник стрелял в депутата Киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева.
А также выяснилось, что крестной погибшего ребенка оказалась знаменитость.
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