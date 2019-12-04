В среду, 4 декабря, Шевченковский районный суд Киева взял под стражу без права залога подозреваемого в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу.

Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

По версии следствия, именно Лаврег совершил смертельный выстрел.

Напомним, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета, в салоне которого находился ребенок. От полученных травм он скончался в "скорой".

По информации полиции, злоумышленник стрелял в депутата Киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева.

А также выяснилось, что крестной погибшего ребенка оказалась знаменитость.