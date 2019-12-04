Фракции "Батькивщина" и "Европейская Солидарность" будут голосовать против законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" (№2233), который оставляет возможности для импорта электроэнергии из России, что уничтожает отечественную энергетику и угрожает энергонезависимости страны. Об этом заявили депутаты фракций "Батькивщина" и "Европейская Солидарность".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что фракция будет голосовать против законопроекта 2233, поскольку его принятие приведет к уничтожению энергетического рынка Украины.

"В нем предусматриваются перетоки из Российской Федерации, снова будет уничтожаться энергетический рынок Украины. Наша команда будет голосовать против этого закона", - заявила Тимошенко.

Депутат фракции "Батькивщина" Сергей Тарута подчеркнул, что у Украины достаточно собственных генерирующих мощностей, а импорт дешевой электроэнергии из России бьет по украинской энергетике.

"У нас своих мощностей генерирующих избыточно. И если будут работать нормально все стабильно атомные электростанции, если будут работать нормально тепловые. Единственное, что их нужно модернизировать, чтобы себестоимость была совершенно другая. А для этого чтобы была государственная программа модернизации. Нужно помочь деньгами и заставить собственников, чтобы сделали такие же станции, как в Японии, которые не загрязняют окружающую среду и обеспечивают очень низкую себестоимость", - считает Тарута.

Представитель фракции "Европейская Солидарность" Мустафа Джемилев также сообщил, что фракция будет голосовать против законопроекта 2233, подчеркнув, что для Украины импортировать электроэнергию из страны-агрессора чрезвычайно опасно.

"Это очень опасно. Во-первых, мы подрываем своего внутреннего производителя. Во-вторых, получать электроэнергию от страны, с которой мы воюем, это просто абсурд".

Напомним, законопроект "О внесение изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233) внесен в повестку дня заседания ВР 4 декабря. Ряд депутатов и экспертов ранее заявили, что законопроект отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской. Законопроект также раскритиковало Представительство ЕС в официальном письме, которое обнародовала председатель комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цицнадзе.