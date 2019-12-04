ЕС и БЮТ не поддерживают предложения Геруса, закрепляющие импорт электроэнергии из СНГ [ Редактировать ]
Фракции "Батькивщина" и "Европейская Солидарность" будут голосовать против законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" (№2233), который оставляет возможности для импорта электроэнергии из России, что уничтожает отечественную энергетику и угрожает энергонезависимости страны. Об этом заявили депутаты фракций "Батькивщина" и "Европейская Солидарность".
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что фракция будет голосовать против законопроекта 2233, поскольку его принятие приведет к уничтожению энергетического рынка Украины.
"В нем предусматриваются перетоки из Российской Федерации, снова будет уничтожаться энергетический рынок Украины. Наша команда будет голосовать против этого закона", - заявила Тимошенко.
Депутат фракции "Батькивщина" Сергей Тарута подчеркнул, что у Украины достаточно собственных генерирующих мощностей, а импорт дешевой электроэнергии из России бьет по украинской энергетике.
"У нас своих мощностей генерирующих избыточно. И если будут работать нормально все стабильно атомные электростанции, если будут работать нормально тепловые. Единственное, что их нужно модернизировать, чтобы себестоимость была совершенно другая. А для этого чтобы была государственная программа модернизации. Нужно помочь деньгами и заставить собственников, чтобы сделали такие же станции, как в Японии, которые не загрязняют окружающую среду и обеспечивают очень низкую себестоимость", - считает Тарута.
Представитель фракции "Европейская Солидарность" Мустафа Джемилев также сообщил, что фракция будет голосовать против законопроекта 2233, подчеркнув, что для Украины импортировать электроэнергию из страны-агрессора чрезвычайно опасно.
"Это очень опасно. Во-первых, мы подрываем своего внутреннего производителя. Во-вторых, получать электроэнергию от страны, с которой мы воюем, это просто абсурд".
Напомним, законопроект "О внесение изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233) внесен в повестку дня заседания ВР 4 декабря. Ряд депутатов и экспертов ранее заявили, что законопроект отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской. Законопроект также раскритиковало Представительство ЕС в официальном письме, которое обнародовала председатель комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цицнадзе.
по теме
План выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС обновили
В среду, 20 ноября, Кабинет министров Украины внес изменения в план реализации Соглашения об ассоциации с Европейским союзом
Украина и ЕС обсудили соглашение об ассоциации
Во время заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС стороны провели "вступительный" разговор по совершенствованию текста соглашения об Ассоциации
Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения - СМИ
Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко добивалась назначения своих ставленников на высокие должности
Зеленский провел переговоры с Туском: о чем говорили политики
Зеленский провел важный телефонный разговор
Юрий Бойко: нужно тарифы снижать, а не издеваться над людьми этими субсидиями
Сначала власть отказались снижать тарифы, а теперь еще и ухудшает условия получения субсидий