Обмен пленными: в правительстве подбирают кандидатов [ Редактировать ]
В четверг, 31 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о том, что сейчас проходит период подбора подходящих кандидатов для обмена пленными. Об этом сообщает "РБК-Украина".
По его словам, сейчас изучаются дела кандидатов на обмен, а также возможность их освобождения.
"Это не период ожидания - это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременная возможность освобождения. Обмен - это фраза, которая используется скорее в медиа, мы используем другую фразу - одновременное освобождение. Это больше похоже на то, над чем действительно работают обе стороны", - заявил министр.
При этом он отметил, что обмен не привязывается к дате проведения встречи в "нормандском формате".
Мне бы хотелось, чтобы он произошел максимально быстро. Мы вообще не привязываемся к нормандскому саммиту. Если саммит лидеров и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против. Для нас любая задержка с освобождением людей, это, мягко говоря, трагедия. Мы не привязываемся к этому никоим образом.
Раньше сообщалось о том, что Пристайко анонсировал масштабный обмен пленными. А также смотрите, кого включили в списки на обмен.
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