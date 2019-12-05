За даними служб, у будинку мешкало восьмеро людей

На гірськолижньому курорті в Польщі вибухнув будинок. Щонайменше двоє загиблих, серед них дитина. За попередньою інформацією, рвонуло через витік газу.

Наразі триває пошукова операція. Близько сотні рятувальників - розбирають руїни, під завалами ще можуть бути потерпілі. За даними служб, у будинку мешкало восьмеро людей.