На курорті у Польщі вибухнув будинок [ Редактировать ]
На гірськолижньому курорті в Польщі вибухнув будинок. Щонайменше двоє загиблих, серед них дитина. За попередньою інформацією, рвонуло через витік газу.
Наразі триває пошукова операція. Близько сотні рятувальників - розбирають руїни, під завалами ще можуть бути потерпілі. За даними служб, у будинку мешкало восьмеро людей.
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