Понад сто мільйонів гривень винні за тепло рівняни. Підприємство, яке обігріває місто, вже практично немає чим розраховуватися за спожитий газ. Тож опалювальний сезон - під загрозою зриву. Щоб цього не сталося, боржникам почали перекривати батареї. Як це роблять - дивіться далі.

У цій багатоповерхівці на вулиці Макарова у Рівному п'ять квартир заборгували за тепло разом понад 100 тисяч гривень. Тож тепловики вирішили неплатників просто відмикати від опалення.

"Будемо заходити в під'їзд, де їхні вузли вводу і тимчасово обмежувати їхнє споживання. У такому, як тут, постачання - це горизонтальне розведення теплоносія, то сусіди не будуть страждати", - говорить Олександр Лазаренко, начальник теплової інспекції ТОВ "Рівнетеплоенерго".

Інспектори рушають по квартирах... У Леоніда борг майже 30 тисяч гривень.

"То, що заробляв правдами і неправдами - оплачував потихеньку, як тільки міг, а на даний момент, так сталося, що взагалі не міг платити", - говорить Леонід, мешканець будинку.

Леонід запевняє, що нині вже заробляє, і показує довідку, що служить за контрактом в армії. Якраз приїхав у відпустку і готовий погасити борги.

"Я до кінця року погашу заборгованість".

Військовослужбовцю повірили, тож не залишили його родину з трьома дітьми серед зими без тепла. У багатьох квартирах двері інспекторам ніхто не відчинив. А більшість шаф, де прокладено мережі, виявилися під замком.

У мешканця, який завинив більше 7,5 тисяч, - трубу таки опломбували.

"Пломбу, яка свідчить про те, що припинено, обмежено теплопостачання".

До таких методів, пояснюють у теплопостачальній компанії, змушені вдатися через великі борги. Ще за минулорічне тепло рівняни не сплатили понад 100 мільйонів гривень. Щоб не зірвати цьогорічний опалювальний сезон підприємству довелося взяли 30 мільйонів кредиту.

"Якщо цього місяця не буде достатнього рівня сплати, при всьому бажанні, - чи будуть плакати, чи будуть просити ТОВ "Рівнетеплоенерго" вже ніяким чином на цю ситуацію не вплине. "Нафтогаз" просто перекриє газ і опалення не буде ні в кого", - стверджує Світлана Сирота, речниця ТОВ "Рівнетеплоенерго".

Ті, хто справно платить за тепло, таку ініціативу комунальників підтримують. Хоча й нарікають - суми за нього нараховують непосильні.

"Дивлюсь, що холодні батареї, але я сама ще батареї підключаю. Мерзну, але підкручую, щоби менше платити. Слухайте. Неможливо за те все платити", - бідкається Стефанія Баландюк, рівнянка.

Запломбовувати труби тепловики обіцяють й надалі. Робитимуть це з усіма великими боржниками, де це технічно можливо. Такий метод, кажуть - дієвий. Уже через годину після того, як інспектори перекрили тепло до квартири боржника, її власник сплатив за всі попередні опалювальні сезони.