"Оппозиционная платформа - За жизнь" последовательно выступает за проведение выборов в Верховную Раду по открытым партийным спискам. Об этом заявил журналистам в кулуарах парламента народный депутат Сергей Левочкин в четверг, 5 декабря.

"Наша фракция последовательно выступает за введение открытых партийных списков, то есть выборов в Верховную Раду без гречки, без сахара - без подкупа избирателей. Мы считаем, что политическая структуризация парламента позволит более ответственно работать и более ответственно относиться к тем обязательствам, которые берут на себя депутаты накануне выборов", - подчеркнул Сергей Левочкин.

Он добавил, что у "Оппозиционной платформы - За жизнь" есть ряд замечаний к предложенной властью редакции Избирательного кодекса.

"Мы считаем, что предложенный бюллетень абсолютно недейственный, потому что человеку надо будет разобраться в огромном количестве информации, которая не будет изложена в бюллетене, а будет изложена на других бумажных носителях, которые будут находиться на избирательном участке. Это создаст дополнительную путаницу, поэтому мы настаиваем на поправках, которые упростят для людей избирательный бюллетень", - отметил оппозиционный политик.

Кроме того, в предложенной редакции Избирательного кодекса есть пункты, которые дают возможность властям ввести в Украине полицейское государство.

"В Избирательном кодексе есть вопиющая новелла, которая заключается в том, что СБУ сможет немотивированно, просто письмом обращаться в ЦИК для отмены регистрации любого кандидата. Мы считаем это признаками полицейского государства", - подчеркнул Сергей Левочкин.

По его словам, фракция оппозиционеров будет настаивать на принятии ее поправок к документу. И на принятии Избирательного кодекса, поскольку это часть обязательств депутатов перед избирателями.

"В нашей фракции есть лучшие специалисты по избирательному законодательству, они будут работать в подготовительной группе, и мы надеемся и будем обращаться за поддержкой к обществу, чтобы монобильшинство проголосовало их поправки в зале", - резюмировал народный депутат.