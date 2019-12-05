Скасувати ухвалений у першому читанні законопроект про ринок землі. З такою вимогою народні депутати від опозиції звернулися до уряду та президента. Про це заявила представниця "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська. За її словами, закон про продаж землі дасть можливість великим компаніям скупити її за безцінь. Тож необхідно терміново продовжити мораторій та провести всеукраїнський референдум.

"Сохранить землю, защитить сегодня землю, дать людям возможность работать на земле для этого нужно мобилизовать все наши усилия, и все наши возможности и поэтому народные депутаты "Опозиционной платформы - За жизнь" обратились в СБУ, в ГБР с тем чтобы расследовали факт голосования депутатов, которые поддержали законопроект 2178-10 и его принятие в первом чтении, по нашему мнению там содержатся признаки тяжкого преступления, предусмотреного статьей уголовного кодекса Украины - государственная измена", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - за життя".