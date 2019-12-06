У Франції напередодні відбувся загальнонаціональний страйк, який вже назвали "чорним четвергом". Акції провели у сотні міст по всій країні.

За даними профспілок, на протести вийшло півтора мільйона людей. Вони невдоволені пенсійною реформою Еммануеля Макрона. Президент хоче запровадити єдину універсальну систему - замість 40 різних програм.

Не обійшлося без сутичок із поліцією. У Парижі затримали понад 70 активістів. Страйкарі заблокували 7 з 8 нафтопереробних заводів в країні - це загрожує дефіцитом палива.

В профспілках обіцяють не здаватися, поки пенсійну реформу - не скасують.

"Універсальна система - це прекрасно, але не тоді, коли у людей були певні проблеми у кар'єрі. А це може бути будь-що: нестабільний заробіток, хвороби, безробіття, вимушений неповний трудовий день. Невже ці люди не мають права отримувати пенсію?", - обурений Філіппе Мартінез, голова профсоюзу CGT.

"Верховний комісар із пенсійної системи оприлюднить свої висновки в понеділок-вівторок. А далі - прем'єр-міністр оголосить конкретні пропозиції щодо нової пенсійної системи. Тож я сподіваюся, що ми дійдемо згоди з профспілками. І цей страйк закінчиться якнайшвидше", - наголосив Жан-Батіст Джеббарі, міністр транспорту Франції.