Роспуск Рады: Разумков сделал заявление [ Редактировать ]
Спикер парламент Дмитрий Разумков не видит перспектив для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады девятого созыва. Об этом он сказал в интервью изданию НВ.
В то же время он допускает, что парламент будет работать меньше положенного срока в пять лет.
"Будет это пять лет? Хорошо. Будет это меньше? Теоретически возможно. Только надо понимать, на основании чего будет раньше закончена каденция этой Рады. По состоянию на сегодня перспектив для досрочного прекращения полномочий девятого созыва я не вижу. Верховная рада работает эффективно, правительство есть, все есть", - сказал он.
При этом он заявил, что о досрочном роспуске не надо думать в настоящий момент.
"Не нужно верить или не верить. Нужно работать так, как будто - в хорошем смысле - это последний день твоей работы", - сказал он.
Раньше сообщалось о том, что Разумков сделал заявление о досрочных выборах. А также Разумков назвал войну в Украине "глобальной проблемой".
по теме
Разумков назвал войну в Украине "глобальной проблемой"
Разумков заявил, что война на востоке Украины является глобальной проблемой
Ухвалення виборчого кодексу: про що сперичались депутати у Верховній Раді
Хотіли якнайшвидше, а довелося відкласти. Верховна Рада так і не проголосувала за Виборчий кодекс, який мав на меті серед іншого скасувати мажоритарку
Зміни до Виборчого законодавства відтермінували ще на тиждень
Парламентарі вирішили перенести розгляд кодексу, тому що правки до документа надійшли запізно й депутати не встигли з ними ознайомитися
Ринок землі: "Опозиційна платформа - За життя" закликає провести всеукраїнський референдум - Віктор Медведчук
Гарячі дискусії між депутатами та представниками агробізнесу тривали більше трьох годин - які переваги та недоліки земельної реформи?
В Верховной Раде открылась выставка "Новейшее вооружение разработки "КБ Южное""
Экспозиция приурочена ко Дню Вооруженных сил и представляет современные образцы военной техники, созданной в кооперации КБ "Южное" с более чем 100 предприятиями