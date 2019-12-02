Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выступил с важным заявлением о "кнопкодавах" в парламенте. Соответствующую информацию он озвучил на брифинге с журналистами.

Разумков отметил, что аппарат Верховной Рады прорабатывает данный вопрос и происходит поиск специалистов, которые бы могли модернизировать нынешнюю систему "Рада" при помощи дополнительного оборудования.

"Потому что полная модернизация зала и всей системы достаточно дорогое мероприятие и сегодня в бюджете действительно таких денег нет", - подчеркнул председатель Рады.

Разумков отметил, что в следующем году все-таки будет введена сенсорная кнопка для предотвращения "кнопкодавства".

Раньше сообщалось о том, что Разумков сделал заявление о досрочных выборах. А также Разумков назвал войну в Украине "глобальной проблемой".