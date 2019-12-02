Когда начнут борьбу с "кнопкодавами": Разумков сделал заявление [ Редактировать ]
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выступил с важным заявлением о "кнопкодавах" в парламенте. Соответствующую информацию он озвучил на брифинге с журналистами.
Разумков отметил, что аппарат Верховной Рады прорабатывает данный вопрос и происходит поиск специалистов, которые бы могли модернизировать нынешнюю систему "Рада" при помощи дополнительного оборудования.
"Потому что полная модернизация зала и всей системы достаточно дорогое мероприятие и сегодня в бюджете действительно таких денег нет", - подчеркнул председатель Рады.
Разумков отметил, что в следующем году все-таки будет введена сенсорная кнопка для предотвращения "кнопкодавства".
Раньше сообщалось о том, что Разумков сделал заявление о досрочных выборах. А также Разумков назвал войну в Украине "глобальной проблемой".
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