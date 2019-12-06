Мы ожидаем от "нормандского формата" дорожную карту, которая позволит прекратить войну и восстановить территориальную целостность Украины. Об этом 5 декабря в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя процесс реинтеграции Донбасса.

По информации политика, ситуация на неконтролируемых территориях такова, что в большинстве своем люди хотят возвращения к нормальной жизни.

"Примерно 30%, по нашим данным, хотят возвращения в Украину, столько же хотят в РФ, другие не определились. Люди хотят понимания и ясности: как им жить дальше? Жизнь на этих территориях совсем другая, начиная от других денег, другой власти, там действует комендантский час; люди в основном - в двух областных центрах - Донецке и Луганске, потому что в мегаполисе выжить легче. Там наши украинские граждане, я знаю очень многих людей. У меня есть друг - культовый актер Михаил Голубович, руководитель Луганского драмтеатра. Так случилось, что он не смог покинуть труппу, остался в Луганске, и до сих пор этот театр работает и ставит пьесы на украинском языке. И таких людей, как он, очень много. Мы должны думать о них и ни в коем случае не оставлять эти территории", - убежден Юрий Бойко.

Анализируя последствия так называемого плана Б - отделить Донбасс стеной, о чем активно пишут СМИ, политик напомнил, что "Оппозицилнная платформа - За жизнь" уже акцентировала, что такой путь является ошибочным.

"Я не представляю себе президента, который добровольно отдает свои территории", - сказал Юрий Бойко.

Он отметил, что в мире происходят различные конфликты, и нет единого шаблона их решения. Но сегодня у нас есть исторический шанс вернуть территории и людей.

"Встреча в "нормандском формате" чрезвычайно важна. Хочу напомнить, что лидеры "нормандского формата" были гарантами при подписании Минских соглашений, которые признаны международным сообществом единственным документом, дающим возможность завершить конфликт и восстановить территориальную целостность нашего государства", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко также напомнил, что последний раз лидеры "нормандского формата" собирались осенью 2016 года и тогда было принято решение создать дорожную карту, которая позволит завершить войну и восстановить территориальную целостность.

"Решение не было воплощено, и мы надеемся, что уже в ближайшее время мы получим эту дорожную карту и будем иметь план действий", - отметил он.

Отвечая на вопрос, чего ожидают оппозиционеры от этой встречи, Юрий Бойко очертил главные из них.

"Первая часть касается безопасности: это дальнейшее разведение войск. Вторая - политический сценарий. И тут как раз есть проблемы и страхи, главный из которых - закон об особом статусе отдельных территорий Донбасса. О нем много говорят: что его нельзя принимать и идти по этому пути. Этот законопроект уже дважды был проголосован в парламенте, но он так и не вступил в действие и срок его действия истекает 31 декабря этого года. Этот закон нужен для того, чтобы адаптировать этих людей и эти территории к жизни в Украине. Еще раз повторяю: там другая жизнь, и для того, чтобы вернуться домой, этим людям надо дать время для адаптации. И этот закон как раз дает такую ​​возможность. Он был принят парламентом в качестве жеста доброй воли, что Украина готова к миру, но он не работал, потому что нет изменений в Конституцию, которые дают ему возможность быть легитимным. И изменения в Конституцию придется принимать, и это будет тот компромисс, в хорошем смысле, который мы заплатим за возвращение территорий и людей", - резюмировал сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.