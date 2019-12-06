Після трагедії в Одесі надзвичайники взялися перевіряти навчальні заклади на протипожежну безпеку. Вже навідалися до кількох вишів у Дніпрі. Що виявили - розповість Олена Мендалюк.

До Дніпропетровського відділення Київського університету культури і мистецтв інспектори ДСНС навідалися без попередження. І перші порушення помічають ще з коридору. Вогнегасник не перевіряли з 2012 року, чи спрацює він за необхідності - не відомо. А плани евакуації взагалі роздруковані на аркуші - А-4.

"Тобто план має бути виконаний у форматі А3, знаходтися біля кожного входу виходу сходової клітини".

В університеті працюють 20 викладачів і навчаються близько півсотні студентів. Щоправда, зараз у виші порожньо, аби заощадити, вимкнули опалення.

"Студенти склали іспити і вони знаходяться на практиці", - запевняє Віра Щеньова в. о. декана відокремленого підрозділу Дніпропетровського факультету КНУКІМ.

Інспектори перевіряють усе, від коридорів до аудиторій. Тут, до речі, жодного вогнегасника, хоча за правила він має бути у кожному приміщенні. В кабінеті, де студенти відпрацьовують курс ресторанного бізнесу, багато електричної побутової техніки, і при цьому на вікнах - капітальні ґрати. У разі виникнення займання евакуювати людей буде не можливо, не дістанеться сюди і пожежна техніка.

"Згідно норм вони повинні бути розпашними або знаходитись ключ в аудиторії, в легкодоступному місці. Під час проходження лекцій викладач має знати де знаходиться ключ від грат".

Інспектори ДСНС вже перевірили майже 350 навчальних закладів. Порушення, зазвичай, виявляють у всіх однакові - не перевірені вогнегасники, не відповідні плани евакуації, зачинені пожежні виходи.

"У нас складається по кожній перевірці, по кожним виявленим порушенням складються адміністративні протоколи за статтею 185 кодексу про адміністративні порушення або ж за 188 щодо не виконання пунктів приписів. якщо вони не виконуються систематично при наших позапланових перевірках ми звертаємось до адміністративного суду з позовом щодо призупинки роботи самого закладу або конкретних приміщень, будівель", - говорить Сергій Старостенко, заступник начальника Дніпропетровського міського управління ГУ ДСНС.

За результатами цьогорічних позапланових перевірок поки що жодного закладу не закрили - інспектори чекають на усунення виявлених недоліків.