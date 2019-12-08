В пятницу, 6 декабря, в Днепре на улице Фабрично-Заводской жители обнаружили жуткую находку. Так, на земле лежал мужчина и не подавал признаков жизни. На место вызвали скорую помощь и полицейских. Об этом сообщает "Информатор".

Так, известно, что мужчину обнаружили в гаражном кооперативе "Южное". Его госпитализировали с диагнозом перелом височной кости, субарахноидальная и субдуральная гематома, ушиб головного мозга. От полученных травм он скончался.

По предварительной информации, мужчина работал сторожем и упал с лестницы второго этажа, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Детали выясняются.

Ранее сообщалось, что в Днепре под плитами нашли окровавленный труп.