В Днепре трагически скончался сторож [ Редактировать ]
В пятницу, 6 декабря, в Днепре на улице Фабрично-Заводской жители обнаружили жуткую находку. Так, на земле лежал мужчина и не подавал признаков жизни. На место вызвали скорую помощь и полицейских. Об этом сообщает "Информатор".
Так, известно, что мужчину обнаружили в гаражном кооперативе "Южное". Его госпитализировали с диагнозом перелом височной кости, субарахноидальная и субдуральная гематома, ушиб головного мозга. От полученных травм он скончался.
По предварительной информации, мужчина работал сторожем и упал с лестницы второго этажа, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Детали выясняются.
Ранее сообщалось, что в Днепре под плитами нашли окровавленный труп.
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