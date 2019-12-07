В пятницу, 6 декабря, в Днепре на проспекте Гагарина возле жилого дома местные жители обнаружили тело девушки. По предварительной информации, она покончила с собой, выпрыгнув из общего балкона на 13-м этаже, передает "Информатор".

Правоохранители прибыли на место происшествие. Также вызвали и медиков, которые сообщили, что потерпевшая скончалась. От полученных травм девушка погибла на месте.

Полиция рассматривает несколько причин трагедии: как самоубийство, так и несчастный случай. Сейчас на месте работают следователи, оперативники и судмедэксперт. Личность погибшей пока не установлена.

Ранее сообщалось, что в Днепре нашли два трупа в одеялах, а также в харьковском метро скончалась женщина.