В воскресенье, 8 декабря, в Дели (Индия) произошел масштабный пожар на фабрике. В результате происшествия погибли уже более 40 человек. Об этом сообщает BBC News.

Известно, что пожар произошел на фабрике по изготовлению сумок в переполненном старом квартале города вблизи шестиэтажного здания. Внутри фабрики отдыхали десятки рабочих.

В настоящее время известно о более 40 погибших, однако есть опасения, что это количество будет расти. Министр внутренних дел страны Амит Шах выразил соболезнования и назвал произошедшее "трагической потерей драгоценной жизни".

Ранее сообщалось, что под Винницей в страшном пожаре пострадали дети.