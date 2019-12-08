В масштабном пожаре на фабрике погибли более 40 человек [ Редактировать ]
В воскресенье, 8 декабря, в Дели (Индия) произошел масштабный пожар на фабрике. В результате происшествия погибли уже более 40 человек. Об этом сообщает BBC News.
Известно, что пожар произошел на фабрике по изготовлению сумок в переполненном старом квартале города вблизи шестиэтажного здания. Внутри фабрики отдыхали десятки рабочих.
В настоящее время известно о более 40 погибших, однако есть опасения, что это количество будет расти. Министр внутренних дел страны Амит Шах выразил соболезнования и назвал произошедшее "трагической потерей драгоценной жизни".
Ранее сообщалось, что под Винницей в страшном пожаре пострадали дети.
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