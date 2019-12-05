Пожар в Одессе: пропавшую нашли живой [ Редактировать ]
Женщина, которая числилась пропавшей без вести в результате пожара в одесском колледже, нашлась живой. Об этом сообщает "Думская".
Найденную женщину зовут Руслана.
На момент пожара она не находилась в здании колледжа.
Раньше сообщалось о том, что в центре Одессы "вспыхнул" пожар. А также Зеленский встретился с представителями церквей.
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