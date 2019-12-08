В Україні сьогодні День жалоби за загиблими в Одесі. У масштабній пожежі в місцевому коледжі загинуло десятеро людей. Уночі під завалами знайшли ще тіла двох : хто це - поки що не відомо. Зниклими безвісти вважають шістьох. На стаціонарному лікуванні залишаються дев'ятеро постраждалих.

Сьогодні в Одесу прибув прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Держава, за його словами, надасть підтримку родичам загиблих.

Гончарук доручив звільнити з посад - начальника Управління служби надзвичайних ситуацій в Одеській області Віктора Федорчака та керівника обласного департаменту освіти Олександра Лончака.

"У мене немає повноважень вас особисто звільняти, Вікторе Васильовичу, але я вам раджу написати заяву особисто. Четверта резонансна пожежа в області, публічна, за останні три роки - це несумісний результат роботи з продовженнями вами виконання обов'язків, як керівника. Якщо по вам не буде прийнято кадрове рішення, я буду ініціювати кадрове рішення на більш високому рівні - на рівні міністерства або на рівні керівництва ДСНС. Нічого особистого, просто система в Одеській області працює жахливо не ефективно", - наголосив Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.