Олексій Гончарук анонсував відставку чиновників в Одесі [ Редактировать ]
В Україні сьогодні День жалоби за загиблими в Одесі. У масштабній пожежі в місцевому коледжі загинуло десятеро людей. Уночі під завалами знайшли ще тіла двох : хто це - поки що не відомо. Зниклими безвісти вважають шістьох. На стаціонарному лікуванні залишаються дев'ятеро постраждалих.
Сьогодні в Одесу прибув прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Держава, за його словами, надасть підтримку родичам загиблих.
Гончарук доручив звільнити з посад - начальника Управління служби надзвичайних ситуацій в Одеській області Віктора Федорчака та керівника обласного департаменту освіти Олександра Лончака.
"У мене немає повноважень вас особисто звільняти, Вікторе Васильовичу, але я вам раджу написати заяву особисто. Четверта резонансна пожежа в області, публічна, за останні три роки - це несумісний результат роботи з продовженнями вами виконання обов'язків, як керівника. Якщо по вам не буде прийнято кадрове рішення, я буду ініціювати кадрове рішення на більш високому рівні - на рівні міністерства або на рівні керівництва ДСНС. Нічого особистого, просто система в Одеській області працює жахливо не ефективно", - наголосив Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.
по теме
У справі про пожежу в Одеському коледжі з'явилися перші підозрювані
В Одесі щодня зростає кількість жертв пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу - хто винен та що відомо про причини трагедії?
Пожежа в Одесі: кількість жертв продовжує зростати
Після пожежі, що сталася в середу, досі залишається невідомою доля 12 людей - на місці пожежі рятувальники розбирають конструкції. Тільки так зможуть потрапити всередину
У Коледжі економіки та права в Одесі оновлюють списки постраждалих у страшній пожежі
У закладі навчались та працювали близько 400 осіб, нині складаються їхні списки - немає зв'язку з чотирма людьми, які були у приміщенні під час пожежі
Пожежа на Запоріжжі: у вогні згоріли дитина та її бабуся
Будинок на вулиці Студентській спалахнув о четвертій ранку - за кілька хвилин полум'я охопило майже всі кімнати
У Харкові від вибуху в гаражі загинули троє людей
Під завалами знайшли обгоріле тіло загиблого чоловіка, а у машині тіла ще двох загиблих