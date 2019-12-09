В понедельник, 9 декабря, в Париже состоится "нормандский саммит", после которого встретятся главы двух стран - России и Украины.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики России Александр Новак примут участие во встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Париже. Об этом сообщают российские СМИ.

Кроме того, с российской стороны приедут помощники президента России Юрий Ушаков и Владислав Сурков.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал об ожиданиях от "нормандской встречи".