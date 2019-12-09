"Люблю тебя, мама": в Киеве трагически погиб парень [ Редактировать ]
В понедельник, 9 декабря, в Киеве по адресу бульвар Ярослава Гашека, 8а случилось происшествие. Так, известно, что молодой парень выпрыгнул из окна, передают местные СМИ.
На линию экстренных служб обратился прохожий, который сообщил, что услышал звук падения, а после обнаружил тело без признаков жизни.
Правоохранители установили, что погибший жил в этом доме на восьмом этаже. По словам родителей парня, он страдал от психических расстройств. Самого происшествия они не видели, лишь слышали странный шум, так как парень был сам в комнате.
Во время осмотра помещения была найдена записка с непонятным текстом "Люблю тебя мама. Я Геркулес". Погибшему было 22 года.
Ранее сообщалось, что в Днепре трагически скончался сторож, а также в Одессе поезд насмерть сбил велосипедиста.
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