Под Киевом в страшном ДТП пострадали дети (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 9 декабря, в Киевской области вблизи села Старое произошло страшное ДТП. В результате происшествия пострадали три человека, среди которых двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.
По предварительным данным, автомобиль Daewoo совершил наезд на двоих детей, которые переходили дорогу. После этого автомобиль совершил столкновение с бетонной опорой на обочине дороги.
"В результате дорожного происшествия 14-летнюю девочку и 9-летнего мальчика с тяжелыми травмами доставлен в реанимационное отделение больницы. Также травмы получила женщина-пассажир легковушки, с стороны которой упала бетонная опора", - сообщили в полиции.
На данный момент правоохранители устанавливают все детали ДТП.
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