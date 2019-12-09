В понедельник, 9 декабря, в Киевской области вблизи села Старое произошло страшное ДТП. В результате происшествия пострадали три человека, среди которых двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

По предварительным данным, автомобиль Daewoo совершил наезд на двоих детей, которые переходили дорогу. После этого автомобиль совершил столкновение с бетонной опорой на обочине дороги.

"В результате дорожного происшествия 14-летнюю девочку и 9-летнего мальчика с тяжелыми травмами доставлен в реанимационное отделение больницы. Также травмы получила женщина-пассажир легковушки, с стороны которой упала бетонная опора", - сообщили в полиции.

На данный момент правоохранители устанавливают все детали ДТП.

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