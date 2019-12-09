На вокзале обнаружили жуткую находку [ Редактировать ]
Фото: de.m.wikipedia.org
В понедельник, 9 декабря, во Львове, возле железнодорожного вокзала нашли труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "Варта-1".
Известно, что тело человека обнаружили на скамейке возле вокзала.
Причины трагедии пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что в Киеве нашли труп без одежды, а также в "Артеке" скончался подросток.
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