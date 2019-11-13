В "Артеке" скончался подросток [ Редактировать ]
В Крыму, в детском лагере "Артек" умерла 15-летняя девушка. Об этом сообщает "Крым.реалии".
Девочка приехала отдыхать из Махачкалы. Ее нашли мертвой после ночного сна.
Открыто уголовное дело, для выяснения причин смерти школьницы назначены экспертизы. Следователи также допросят воспитанников и сотрудников "Артека".
Отмечается, что это не первая смерть ребенка в "Артеке". Так, 11 октября из лагеря в ялтинскую городскую больницу № 1 с предварительным диагнозом "пневмония" был госпитализирован 12-летний мальчик, прибывший на отдых из российского Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов ребенок умер.
Ранее под Житомиром ребенок погиб во время пожара. Также сообщалось, что мужчина провалился под землю и погиб.
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