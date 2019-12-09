Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже для переговоров в "нормандском формате". Трансляцию события вели на официальной странице Офиса президента в Facebook.
"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже, где проведет ряд переговоров с и примет участие в встрече лидеров государств - участниц "нормандской четверки", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский отчитался о работе и призвал украинцев к доверию. А также предложил новый формат переговоров по Крыму.
по теме
Путин прибыл в Париж для "нормандской встречи"
Путин прибыл в Париж для встречи с президентом Украины
Транзит газа через Украину: Путин выразил надежду на сотрудничество
Путин выразил надежду на то, что Россия и Украина найдут компромисс
У Путина заявили о личной встрече с Зеленским
Помощник Путина заявил о встрече "тет-а-тет" с Зеленским
Зеленский и Макрон проводят встречу в Париже
Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон начали встречу
Встреча Зеленского и Путина: появились новые детали
В понедельник, 9 декабря, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сделал заявление