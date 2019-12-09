Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже для переговоров в "нормандском формате". Трансляцию события вели на официальной странице Офиса президента в Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже, где проведет ряд переговоров с и примет участие в встрече лидеров государств - участниц "нормандской четверки", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский отчитался о работе и призвал украинцев к доверию. А также предложил новый формат переговоров по Крыму.