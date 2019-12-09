У Парижі сьогодні страйкують працівники громадського транспорту. Протести проти пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона почалися ще минулого четверга.

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У Парижі - транспортний колапс. Не працюють більшість ліній метрополітену, зупинилися автобуси, приміські електрички та потяги. А на вулицях французької столиці - довжелезні корки. Удень повідомляли, що довжина заторів перевищила 600 кілометрів. Мешканці Парижа намагаються ставитися до страйкарів із розумінням.

"Я підтримую страйкарів, я з ними", - говорить Ламіа Массуді, жителька Парижа.

Втім, вдається це не всім.

"Ні, ні, я цього не розумію. Працівники громадського транспорту не мають права так блокувати людей. Це неприйнятно! Ми не можемо дістатися роботи, ми втрачаємо день, - це не нормально", - заявляє Шарль Рамм, житель Парижа.

"Звісно, люди мають право на страйк, але як нам тепер доїхати до роботи? Сьогодні це вкрай важко".

Страйкують у Франції вже п'ятий день поспіль. Протести почалися минулого четверга, який французи назвали "чорним". Тоді на роботу не вийшли водії громадського транспорту, лікарі, вчителі, пожежники і авіадиспетчери.

Люди вимагають від Еммануеля Макрона відмовитися від центрального пункту його політичної програми - проведення пенсійної реформи. Вона передбачає створення єдиної універсальної пенсійної системи, замість наразі чинних індивідуальних, - для різних професійних груп. А ще, у планах - підвищення віку виходу на заслужений відпочинок і бальна система нарахування виплат.

"Я думаю, що більшість людей проти цієї системи балів від Макрона, - вона нас веде у безвихідь. Протягом кар'єри у людей підвищуються зарплати, це нормально. А після запровадження цієї системи, - ми, пропрацювавши 40 років, будемо отримувати значно нижчу пенсію. Це - не справедливо!", - наголошує Майя Клод, учасниця акції протесту.

Влада Франції вже заявила, що не відмовиться від своїх намірів. Профспілки ж пообіцяли - страйкуватимуть і далі. Вже завтра вони планують влаштувати владі "чорний вівторок".