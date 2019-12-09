У Парижі до протестів долучилися працівники громадського транспорту [ Редактировать ]
У Парижі сьогодні страйкують працівники громадського транспорту. Протести проти пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона почалися ще минулого четверга.
Подробиці - у наступному матеріалі.
У Парижі - транспортний колапс. Не працюють більшість ліній метрополітену, зупинилися автобуси, приміські електрички та потяги. А на вулицях французької столиці - довжелезні корки. Удень повідомляли, що довжина заторів перевищила 600 кілометрів. Мешканці Парижа намагаються ставитися до страйкарів із розумінням.
"Я підтримую страйкарів, я з ними", - говорить Ламіа Массуді, жителька Парижа.
Втім, вдається це не всім.
"Ні, ні, я цього не розумію. Працівники громадського транспорту не мають права так блокувати людей. Це неприйнятно! Ми не можемо дістатися роботи, ми втрачаємо день, - це не нормально", - заявляє Шарль Рамм, житель Парижа.
"Звісно, люди мають право на страйк, але як нам тепер доїхати до роботи? Сьогодні це вкрай важко".
Страйкують у Франції вже п'ятий день поспіль. Протести почалися минулого четверга, який французи назвали "чорним". Тоді на роботу не вийшли водії громадського транспорту, лікарі, вчителі, пожежники і авіадиспетчери.
Люди вимагають від Еммануеля Макрона відмовитися від центрального пункту його політичної програми - проведення пенсійної реформи. Вона передбачає створення єдиної універсальної пенсійної системи, замість наразі чинних індивідуальних, - для різних професійних груп. А ще, у планах - підвищення віку виходу на заслужений відпочинок і бальна система нарахування виплат.
"Я думаю, що більшість людей проти цієї системи балів від Макрона, - вона нас веде у безвихідь. Протягом кар'єри у людей підвищуються зарплати, це нормально. А після запровадження цієї системи, - ми, пропрацювавши 40 років, будемо отримувати значно нижчу пенсію. Це - не справедливо!", - наголошує Майя Клод, учасниця акції протесту.
Влада Франції вже заявила, що не відмовиться від своїх намірів. Профспілки ж пообіцяли - страйкуватимуть і далі. Вже завтра вони планують влаштувати владі "чорний вівторок".
по теме
"Жовті жилети" доєдналися до масштабних демонстрацій у Франції
Наймасштабніші демонстрації за останній десяток років - скасований кожен 5-й авіарейс, не курсують більше половини маршрутів метро та 80% швидкісних потягів
У Франції пройшли масштабні протести проти пенсійної реформи Макрона
На протести вийшло півтора мільйона людей - вони невдоволені пенсійною реформою Еммануеля Макрона
Захистити права переселенців: Наталія Королевська презентувала у Парламенті реформу пенсійного фонду України
В Україні зареєстровано понад 1 мільйон 300 тисяч переселенців. Серед них - більше як 50% пенсіонерів і 14% дітей - саме тому постало питання державної підтримки
Жителі Білорусі виступили проти інтеграції з Росією
Громадський спротив викликало рішення президента Лукашенка поглибити інтеграцію Білорусі з Росією
Гонконг сколихнула чергова хвиля протестів
Кілька тижнів у Гонконгу панував спокій, та нині на вулицях знову тисячі людей - що вимагають?