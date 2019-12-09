У США готуються провести голосування щодо імпічменту Трампа [ Редактировать ]
Уже цього тижня у США можуть провести голосування щодо імпічменту Трампа. Противники і прибічники голови Білого дому готуються до запеклих дебатів. Що зараз відбувається у Вашингтоні і чи втримається американський президент у кріслі? Докладніше - у наступному сюжеті.
Сформулювати статті звинувачення Трампа та підготувати резолюцію, яку поставлять на голосування в Палаті Представників і в Сенаті. Саме з такою метою зібрався на слухання Юридичний комітет Конгресу. Усі вихідні законодавці-демократи вивчали інформацію, отриману від розвідки та експертів з права, які давали свідчення в середу.
Джеррі Надлер, голова Юридичного комітету США.
"Прихильники президента стверджуватимуть, що весь цей процес - несправедливий. Але й тут ми намагаємося бути прозорими: ми запросили президента взяти участь у цьому слуханні, допитати свідків і надати докази, які пояснять звинувачення проти нього. Президент Трамп прийти відмовився.
Також демократи мають вирішити, чи включити до звинувачення ще й пункт про перешкоджання Трампом розслідуванню щодо втручання Росії у вибори 2016 року.
"Чекаю звіту Генерального інспектора. Чув, що представлять його в понеділок. І не терпиться знати, що станеться з доповіддю Дарема про начеб-то моє перешкоджання розслідуванню спецпрокурора Мюллера. І це, напевно, для мене найважливіше. Бо таке полювання на відьом, така доля не повинна спіткати наступних президентів Сполучених Штатів", - заявив Дональд Трамп, президент США.
Прихильники господаря Білого Дому переконані: увесь процес - сфабрикований з метою спаплюжити репутацію Дональда Трампа перед наступними виборами. Утім демократи - непохильні.
"Звичайно, у нас скоро відбудуться вибори. Але це не підстава відкладати цю дискусію, навпаки - це головна причина, чому її необхідно продовжувати та довести до кінця. Маємо переконатися, що ніхто не втрутиться у ці вибори, що наш чинний президент веде чесну гру", - зазначає Баррі Берке, представник "Демократичної партії".
Розслідування у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа ще 24 вересня ініціювала спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Підставою слугувала заява анонімного інформатора, який стверджував, що очільник Білого дому у телефонній розмові чинив тиск на президента України Володимира Зеленського. А саме, начеб-то закликав розслідувати справу проти сина свого суперника - колишнього віцепрезидента Джо Байдена. Стенограма підтвердила - Трамп справді просив Зеленського "розібратися" в питанні Байдена.
Тож був це тиск, чи ні, і чи може українська справа довести президента США до імпічменту - невдовзі дізнаємося.
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