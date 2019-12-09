У Парижі змінили програму переговорів "Нормандської зустрічі" [ Редактировать ]
І знову повертаємося до головної світової події - зустрічі "Нормандської четвірки" у Парижі. У Єлисейському палаці працює Олена Абрамович. Вона зараз із нами на прямому зв'язку.
Олено, скажи, чи завершилися перемови і яку нову інформацію ти маєш?
Щойно завершилася зустріч "Нормандської четвірки". Перед цим до журналістів вийшов заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко. Він повідомив, що перемовини можуть затягтися ще на кілька годин.
За його словами, зараз лідери "четвірки" домовляються про зміни тексту рішення, проект якого був підготовлений раніше. Проходять по спільному комюніке, пункт за пунктом.
Нагадаємо, програму переговорів змінили через зустріч віч-на-віч Зеленського та Путіна. Тож нині всі чекають результатів цієї розмови.
До журналістів усі учасники переговорів вийдуть лише після її завершення та вечері. Наразі жодної інформації про результати "Нормандської зустрічі" не повідомляють.
Як бачите, ми і наші колеги нетерпляче очікуємо на новини. Тож і далі залишаємося тут.
по теме
"Нормандська зустріч" у Парижі: лідери України, Франції, Німеччини та Росії зустрілись, аби передусім обговорити ситуацію на Донбасі
Увага всього світу прикута до українського питання - у Парижі триває зустріч "Нормандської четвірки"
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном
Лідери двох держав скоординували позиції напередодні зустрічі у Нормандському форматі
В Офисе президента рассказали, почему прерван "нормандский саммит"
В Офисе президента рассказали, почему прерваны переговоры в "нормандском формате"
"Нормандская встреча": появилась первая официальная информация
Тимошенко прокомментировал обстановку
На саміті "Нормандської четвірки" вирішується доля окупованого Донбасу
Президенти України та Росії, за посередництвом лідерів Франції та Німеччини, вирішують долю Донбасу - що відомо на цю хвилину?