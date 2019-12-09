І знову повертаємося до головної світової події - зустрічі "Нормандської четвірки" у Парижі. У Єлисейському палаці працює Олена Абрамович. Вона зараз із нами на прямому зв'язку.

Олено, скажи, чи завершилися перемови і яку нову інформацію ти маєш?

Щойно завершилася зустріч "Нормандської четвірки". Перед цим до журналістів вийшов заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко. Він повідомив, що перемовини можуть затягтися ще на кілька годин.

За його словами, зараз лідери "четвірки" домовляються про зміни тексту рішення, проект якого був підготовлений раніше. Проходять по спільному комюніке, пункт за пунктом.

Нагадаємо, програму переговорів змінили через зустріч віч-на-віч Зеленського та Путіна. Тож нині всі чекають результатів цієї розмови.

До журналістів усі учасники переговорів вийдуть лише після її завершення та вечері. Наразі жодної інформації про результати "Нормандської зустрічі" не повідомляють.

Як бачите, ми і наші колеги нетерпляче очікуємо на новини. Тож і далі залишаємося тут.