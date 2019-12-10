В больнице Чехии произошла жуткая стрельба, есть жертвы [ Редактировать ]
В университетской больнице Чехии произошла стрельба. Об этом сообщают местные СМИ.
Неизвестные открыли стрельбу в университетской больнице чешского города Острава, к месту ЧП прибыл спецназ.
Полиция сообщает о четырех погибших и двух тяжело раненых. Есть ли среди пострадавших украинцы пока неизвестно.
Позже стало известно, что число погибших во время стрельбы в больнице чешской Остравы выросло до шести человек. На данный момент спецслужбы и полиция разыскивают нападавшего.
Раньше сообщалось о том, что под Донецком открыли стрельбу из автомобиля, а также во Львове подростки устроили стрельбу.
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