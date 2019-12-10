Сколько заработал Ломаченко: стала известна сумма [ Редактировать ]
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и журнала "The Ring" Василий Ломаченко заработал за 2019 год около 6 миллионов долларов. Об этом сообщает сайт Champion.
Сайт проанализировал доходы украинского чемпиона в легком весе. Ломаченко выиграл два боя в Лос-Анджелесе и объединил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе.
90% от полученного дохода за 2019 год у Ломаченко составляют гонорары, а оставшиеся 10% - доходы от рекламы и разных проектов.
Ранее сообщалось о том, что Ломаченко раскрыл причину поражения Гвоздика в бою с Бетербиевым.
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