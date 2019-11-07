Ломаченко лишился звания лучшего боксера мира [ Редактировать ]
Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко уступил первое место в рейтинге лучших боксеров авторитетного американского журнала The Ring.
Мексиканец Сауль Альварес, победивший Сергея Ковалева в дебютном бое в полутяжелом весе, вышел на первое место. Ломаченко стал вторым, а первую пятерку замкнул еще один украинец - бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.
Топ-10 боксеров по версии The Ring:
1. Сауль Альварес (Мексика)
2. Василий Ломаченко (Украина)
3. Теренс Кроуфорд (США)
4. Наойя Инуэ (Япония)
5. Александр Усик (Украина)
6. Эррол Спенс (США)
7. Геннадий Головкин (Казахстан)
8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)
9. Артур Бетербиев (Россия)
10. Мэнни Пакьяо (Филиппины).
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