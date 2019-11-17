"Это был горький опыт": Ломаченко назвал самого сложного соперника [ Редактировать ]
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO, WBC и журнала "The Ring" Василий Ломаченко рассказал, что Орландо Салидо был его самым сложным соперником. Об этом он рассказал в эфире радио "Кордон".
"Наверное, самым сложным оппонентом был Салидо, которому я проиграл. Скорее всего, это он. Разница была в том, что я боксировал с чемпионом мира, я только что перешел в профессионалы. Я не до конца понимал все тонкости профессионального бокса. Это был горький опыт, который в дальнейшем раскрыл меня как профессионала", - рассказал Ломаченко.
Также, Василий Ломаченко добавил, что реванша с Салидо уже не будет. После их боя прошло несколько лет, но им не удалось договорится.
Ранее сообщалось о том, что Ломаченко раскрыл причину поражения Гвоздика в бою с Бетербиевым.
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