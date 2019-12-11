У Стокгольмі роздали Нобелівські премії [ Редактировать ]
У Стокгольмі роздали Нобелівські премії. Урочиста церемонія відбулася у місцевій філармонії. Нагороди лауреатам в галузі медицини, фізики, хімії, літератури й економіки вручив король Швеції Карл Шістнадцятий Густав.
Загалом дипломи і золоті медалі отримали 14 людей. Серед них зокрема і польська письменниця українського походження Ольга Токарчук.
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