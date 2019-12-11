Львівські медики "швидкої" вимагають підвищення зарплати

Без обладнання та на мінімальній зарплатні працюють львівські медики швидкої допомоги. Здавалося б, ситуація не нова для української медицини, та фельдшерам урвався терпець, коли дізналися, що їхні колеги отримують у рази більше,