Эксперты призвали как можно скорее принять проект о "зеленом" тарифе [ Редактировать ]
Игроки рынка настаивают на скорейшем принятии законопроекта №2543 "Об улучшении инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики". Об этом заявили в Европейской бизнес ассоциации во время заседания комитета Ассоциации по топливу и энергетике, которое состоялось 10 декабря.
Законопроект, в частности, предусматривает добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа, чтобы улучшить финансовое состояние государственного предприятия "Гарантированный покупатель" (отвечает за выплаты "зеленым" компаниям), и содержит гарантии инвесторам в ВИЭ, что законодательство не будет ретроспективно меняться.
"Законопроект предусматривает, что в условиях, когда компании соглашаются перейти на новые условия, да, за счет снижения тарифа, но у них будет продлен срок действующего тарифа. С точки зрения бизнеса и большинства индустрии эти требования приемлемы. Этот законопроект является компромиссным с точки зрения защиты интересов инвестора", - сообщил специалист в сфере энергетического права, партнер юридической компании Asters Ярослав Петров.
В то же время эксперты призывают на ближайшей пленарной неделе принять законопроект №2543, акцентируя внимание на том, что участники рынка ВИЭ ожидают: предлагаемые документом нормы должны начать действовать как можно скорее.
"Хорошо, что мы имеем зарегистрированный законопроект, но те компании, с которыми я общаюсь, имеют вопрос, когда он будет принят", - заявил советник юридической компании Dentons Максим Сысоев.
Компании говорят, что медлить с принятием нельзя, потому что уже сейчас нужно заключать соглашения с поставщиками оборудования, чтобы начать строительство зеленых электростанций в следующем году.
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