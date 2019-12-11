Бывший подчиненный экс-руководителя ГФС Романа Насирова затесался в ряды чиновников Министерства финансов Украины.

Речь идет о Романе Гнатюке. При Насирове Гнатюк работал в ГФС руководителем отдела Офиса больших плательщиков налогов. При этом работал он там минимум последние лет 5.

Со сменой власти Гнатюк перебрался на должность заведующего сектором обеспечения деятельности заместителя министра финансов. В открытых источниках упоминаний о том, как проводился конкурс на эту должность нет, но точно понятно, что завершился он во второй половине 2019 года: свою электронную декларацию как победитель конкурса Гнатюк подал 28 октября.

Данные электронной декларации чиновника за 2018 год свидетельствуют о том, что он живет "не по средствам". Так, Гнатюк владеет достаточно скромным перечнем имущества, которое приобрел давно и "за дешево". Согласно документу, чиновнику Минфина на праве 100% собственности принадлежит комната общей площадью 21,1 м. кв. (город Бровары Киевской области), которую, по утверждению Гнатюка, он приобрел за 3 грн.

Чуть дороже - в 1 тыс. грн - обошлась Гнатюка квартира общей площадью 62,4 м. кв., расположенная в Козятине Винницкой области. 25% частью данного недвижимого имущества с июня 2000 года владеет жена Гнатюка - Алена Гнатюк.

Иное имущество Гнатюк от глаз общественности скрыл. Речь идет о 3 новых квартирах и 5 земельных участках, которые чиновник записал на своего 69-летнего отца-пенсионера.

Отдельное внимание в декларации Гнатюка за 2018 год следует уделить графе "доходы". Ведь согласно документу его семья в составе четверых человек живет на 220 тыс. грн в год, 180 тыс. грн из которых идет на обучение сына Алексея в элитной столичной школе "Midgard School".

И пока СМИ потребовали от НАПК проверить Гнатюка на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства, последний пытается получить должность руководителя Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГФС.

Намерения Гнатюка косвенно подтверждаются последними кадровыми изменениями в главном налоговом ведомстве страны, касающиеся увольнения первого зампредседателя Сергея Билана.

Лоббировать кандидатуру Гнатюка на новую должность, по данным СМИ, может водочный бизнесмен Евгений Черняк.

Официально эту информацию производитель водки "Хортица" пока никак не прокомментировал.