Новое правительство продолжает практику своих предшественников, решая вопрос дефицита бюджета за счет недофинансирования расходов. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя отчет Госказначейства за 10 месяцев 2019 года.

Политик привел данные, согласно которым доходы общего фонда госбюджета составили 712 млрд грн, что на 5,9% или на 44,9 млрд грн меньше плана на период, и в то же время расходы общего фонда госбюджета за 10 месяцев недовыполнены на 8,8% или на 72,5 млрд грн от плана.

"Это один из худших бюджетов за последние годы по показателям его выполнения. Провал таможни и налоговой по сбору доходов власть компенсирует тем, что недофинансирует расходы на поддержку экономики, здравоохранение, образование и культуру. Очевидно, что по итогам 2019 года Верховная Рада должна будет сделать выводы - и кадровые, и политические. Продолжать политику недофинансирования основных статей бюджета недопустимо", - заявил Сергей Левочкин.

Он напомнил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила пакет законопроектов, направленных на ускорение экономического роста и, как следствие, увеличение доходов бюджета.

"Мы с коллегами по фракции разработали и подали на рассмотрение парламента сотни законопроектов, включая альтернативный бюджет, направленных на снижение тарифов, улучшения качества жизни людей и развитие экономики. Для их принятия мы готовы работать со всеми парламентскими силами. От этого выиграет Украина и все наши граждане", - резюмировал народный депутат.