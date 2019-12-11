С сегодняшнего дня начат прием заявок от всех желающих на тестирование бета-версии мобильного приложения "Действие". Об этом заявили премьер-министр Алексей Гончарук и вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Перевод всех услуг в онлайн является приоритетом программы действий правительства. И создание мобильного приложения "Действие" - это один из шагов к этому. Символично, что приложение запускаем по результатам 100 дней нашей работы ", - заявил Гончарук.

По его словам, 71 млн гривен в этом году украинцы оплатить в виде штрафов за то, что не имели при себе водительских прав или техпаспорта во время управления автомобилем.

"Совсем скоро украинские водители не будут обязаны иметь при себе пластиковые документы, их заменят цифровые", - добавил вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Прием заявок продлится до 16 декабря. Каждый желающий может подать заявку на тестирование и получить дополнительную информацию об условиях участия по ссылке: https://team.diia.gov.ua/.

"Эти люди не только смогут присоединиться к развитию "Действия", но и фактически станут соавторами наиболее инновационного проекта в Украине", - добавили в Кабмине.

Раньше сообщалось о том, сколько выделит правительство на кредиты для малого бизнеса.