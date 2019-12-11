США запланували масштабні навчання у Європі [ Редактировать ]
США запланували провести найбільші з часів "холодної війни" військові навчання в Європі. Маневри відбудуться навесні, їхнім центром стане Німеччина, хоча виправи відбуватимуться у різних країнах.
До Європи перекинуть 20 тисяч американських солдатів, які долучаться до вже дислокованих підрозділів. Загальна кількість військових учасників становитиме 37 тисяч.
Навчання запланували як попередження Росії, яка проявляє агресію та анексує чужі території.
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