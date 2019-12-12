Лідери країн Євросоюзу сьогодні мають продовжити економічні санкції проти Росії. Вони зібралися на дводенний саміт у Брюсселі, де французький президент Еммануель Макрон та німецька канцлерка Ангела Меркель мають розповісти про результати засідання Нормандської четвірки. Про що іще говоритимуть - розкаже Олена Абрамович.

Еммануель Макрон та Ангела Меркель про стан справ на Донбасі інформують колег під час самітів регулярно. Економічні санкції проти Росії продовжують щопівроку, і без попереднього обговорення рішення не ухвалюють. Цього разу Меркель і Макрон дійсно матимуть, що розповісти.

"У нас з німецькою канцлеркою, буде нагода обмінятися з нашими європейськими партнерами інформацією, щодо нормандського саміту. Який відбувся у понеділок ввечері", - наголосив Еммануель Макрон, президент Франції.

Хоч би які були результати домовленостей, скасовувати санкції ЄС не має наміру, - до повного виконання Мінських угод. Принаймні це було узгоджено вже кілька років тому й натяків на зміну правил гри - не пролунало.

"Я чекатиму на конкретну інформацію від канцлерки Меркель та Еммануеля Макрона - як вони бачать ситуацію. Але ви ж розумієте, Словаччина - сусідка України. І розташована не так далеко від конфлікту, - це усього за 1000 кілометрів від нашого кордону, Тож важливо, щоб ми рухалися до чіткого рішення", - зазначає Петер Пеллегріні, прем'єр-міністр Словаччини.

"Це був перший крок у правильному напрямку. Але на мою думку, - щоб досягти результату, - потрібно набагато більше дій від Росії. Наразі ж - ми бачимо лише кроки з боку України. Хочеться, або Росія продемонструвала значно більше волі. Санкції треба продовжити, бо, тепер, як на мене, Росії потрібна мотивація для виконання всіх тих обіцянок, яких досягли на першому етапі перемовин", - наголошує Ґітанас Науседа, президент Литви.

Українське питання на цьому саміті далеко не головне. Європейських лідерів наразі хвилює боротьба з кліматичними змінами.

"Зміна клімату - пріоритет номер один сьогоднішньої зустрічі. Сподіваюся, ми досягнемо згоди. Кліматична нейтральність є дуже важливою метою. Це також є сильним сигналом для майбутнього Європи. Це означає, що нам доведеться масово інвестувати в дослідження, інновації, нові потужні проекти для майбутнього Європи", - заявляє Шарль Мішель, президент Європейської Ради.

Більших інвестицій і, зокрема дотацій, і вимагають, певні країни, перш ніж погодитися на зміну способу життя. Серед них Польща, Угорщина та Чеська Республіка. Немає згоди і щодо того, які саме потрібні зміни. Вишеградська четвірка виступає за розвиток ядерної енергетики, яка не виділяє вуглець, Німеччина ж - категорично проти. Тож перемовини будуть не прості.