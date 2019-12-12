В России на авианосце "Адмирал Кузнецов" произошел пожар. В происшествии пострадали шесть человек. Об этом сообщают российские СМИ.

Так, известно, что пожар начался в трюме первого энергоотсеке крейсера во время сварочных работ. На заводе "Звездочка", где авианосец находится на ремонте, сообщили, что тушением занимаются пожарные расчеты.

По разным данным, в результате пожара пострадали от одного до шести человек. Также сообщается, что изначально три человека числились пропавшими без вести, однако двух из них уже нашли живыми. На данный момент известно об эвакуации шести человек с горящего крейсера.

Ранее сообщалось, что под Донецком заживо сгорел мужчина, а также в Харьковской области в пожаре погибла женщина.