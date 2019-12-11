В Харькове заживо сгорела женщина, дети госпитализированы [ Редактировать ]
В Харькове на улице Алексеевская, 14А случилось происшествие. Известно, что в одной из квартир вспыхнул пожар, в результате чего погибла женщина и еще трое детей попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Отмечается, что на момент прибытия спасателей в комнате квартиры на 4-м этаже горели домашние вещи на площади около 10 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1986 года рождения.
Кроме того, пострадало 3 детей: двое - это дети погибшей женщины (мальчик 2016 и девочка 2018 г.н.), а также ребенок из соседней квартиры (мальчик 2018 г.н.). Все они с отравлением угарным газом средней тяжести были госпитализированы в детскую больницу №1.
Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.
Ранее сообщалось, что под Винницей в страшном пожаре пострадали дети.
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