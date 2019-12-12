В России на авианосце "Адмирал Кузнецов" произошел пожар. В результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщается, на месте пожара было обнаружено тело погибшего.

"На месте пожара обнаружено тело погибшего. Судьба двух человек остается неизвестной", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 декабря Мурманске произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов", в результате которого пострадали шесть человек.