Пожар на авианосце в России: появилась информация о пострадавших [ Редактировать ]
В России на авианосце "Адмирал Кузнецов" произошел пожар. В результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщают российские СМИ.
Как сообщается, на месте пожара было обнаружено тело погибшего.
"На месте пожара обнаружено тело погибшего. Судьба двух человек остается неизвестной", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 декабря Мурманске произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов", в результате которого пострадали шесть человек.
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