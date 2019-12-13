Я бы не подписал Минские соглашения -Зеленский [ Редактировать ]
В четверг, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не имеет влияния на Государственное бюро расследований, которое открыло уголовное дело по факту возможного совершения государственной измены пятым президентом Украины Петром Порошенко при подписании Минских соглашений в 2015 году. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.
"Честно, я не имею влияния на Государственное бюро расследований, как и на любой правоохранительный орган. Но мы встречаемся со всеми правоохранительными органами один раз в неделю, и выясняем, что у нас происходит в стране, какая криминогенная ситуация и т.п. Но я вам могу донести свое мнение по этому поводу. Я думаю, что за Петром Порошенко много разных грехов, связанных и с ним, и с его окружением. Мне сложно комментировать по этому делу, потому что, скажу откровенно, я бы никогда не подписал такое соглашение", - подчеркнул Зеленский.
При этом он подчеркнул, что не знает, в каких условиях подписывался именно такой вариант Минских соглашений.
"Мне сложно сказать. Мне кажется, что там было непросто. И когда я говорю, что я бы никогда не подписал, то скажу откровенно, что, наверное, в этой ситуации никогда не говори "никогда", - указал президент.
Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказал о решении вопроса с недостроенными домами "Укрбуд".
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