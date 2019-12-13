В четверг, 12 декабря, Владимир Зеленский сделал важное заявление. В эфире одного из украинских телеканалов глава государства рассказал, что вопрос с недостроенными домами компании "Укрбуд" решен.

"Мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. На сегодня, на вечер этот вопрос решен. И вся эта недвижимость будет достроена, и на себя обязательства взял Киевгорстрой", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский выделил 200 млн грн на строительство "Охматдет".