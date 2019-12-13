Объекты "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой" - Зеленский [ Редактировать ]
В четверг, 12 декабря, Владимир Зеленский сделал важное заявление. В эфире одного из украинских телеканалов глава государства рассказал, что вопрос с недостроенными домами компании "Укрбуд" решен.
"Мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. На сегодня, на вечер этот вопрос решен. И вся эта недвижимость будет достроена, и на себя обязательства взял Киевгорстрой", - сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский выделил 200 млн грн на строительство "Охматдет".
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