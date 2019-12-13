Пенсии в Украине: кому повезет с надбавкой [ Редактировать ]
В Украине резко возрастут пенсии для некоторых категорий. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на одном из телеканалов.
Прибавка может составлять примерно до 1100 гривен. Но повезет так не всем.
Как рассказала президент, правительство разработало механизм, который позволит в следующем году прибавить от 400 до 1100 гривен для пенсионеров, старше 80-ти лет.
"Таких людей много. Очень много. Мы на них выделим 13 млрд гривен в 2020 году", - заявил президент Украины.
Также, Зеленский рассказал, что возрастная планка для прибавок пенсий по возрасту будет снижаться до 75-ти, а далее и до 70-ти лет.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата украинцев выросла.
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