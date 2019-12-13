Пенсии в Украине: кому повезет с надбавкой

В Украине резко возрастут пенсии для некоторых категорий. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на одном из телеканалов.

Прибавка может составлять примерно до 1100 гривен. Но повезет так не всем.

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Как рассказала президент, правительство разработало механизм, который позволит в следующем году прибавить от 400 до 1100 гривен для пенсионеров, старше 80-ти лет.

"Таких людей много. Очень много. Мы на них выделим 13 млрд гривен в 2020 году", - заявил президент Украины.

Также, Зеленский рассказал, что возрастная планка для прибавок пенсий по возрасту будет снижаться до 75-ти, а далее и до 70-ти лет.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата украинцев выросла.